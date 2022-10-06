Подразделения немецкой бригады прибывают в Литву

В Литву прибыли 250 немецких военнослужащих — батальон из состава 41-й мотопехотной бригады. Бойцы Бундесвера примут участие в совместных учениях "Быстрый грифон", которые продлятся две недели. Ранее Вильнюс и Берлин договорились о том, что вся бригада целиком перебазируется в Литву — в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Одна из задач нынешних учений — именно интеграция немецкой бригады в литовские планы обороны.