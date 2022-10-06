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Литва

Подразделения немецкой бригады прибывают в Литву

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 Euronews
Техника 41-й бригады Бундесвера в Литве
Техника 41-й бригады Бундесвера в Литве   -   Авторское право  Mindaugas Kulbis/The AP

В Литву прибыли 250 немецких военнослужащих — батальон из состава 41-й мотопехотной бригады. Бойцы Бундесвера примут участие в совместных учениях "Быстрый грифон", которые продлятся две недели. Ранее Вильнюс и Берлин договорились о том, что вся бригада целиком перебазируется в Литву — в рамках укрепления восточного фланга НАТО. Одна из задач нынешних учений — именно интеграция немецкой бригады в литовские планы обороны.