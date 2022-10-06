В Ташкенте стартовал Чемпионат мира по дзюдо

В рамках флагманского турнира Международной федерации дзюдо - Чемпионата мира 2022 года - совместно с правительствомУзбекистана было проведено новаторское мероприятие - Экономический форум дзюдо. Члены дружной семьи дзюдоистов, представители правительства, частного сектора и СМИ собрались, чтобы узнать больше о связях между экономикой и спортом. Форум имел большой успех, объединив людей из разных сфер, и стал отправной точкой начинания, которое поможет как экономике, так и спортивному сообществу.

Это сообщество посетило арену "Хумо" в Ташкенте, где открылось первенство мира.

В первый день уверенное лидерство захватила Япония. Действующая чемпионка мира Нацуми Цунода выглядела спокойной и собранной. Ее любимая атака томоэ наге и полное превосходство в работе в партере, практически не имеющие аналогов, позволили ей брать верх над сильными соперницами. А в финале ей противостояла Катарина Менц из Германии.

Немка в течение дня удивила многих в категории, в частности, португалку Кошту и испанку Фигероа, одолев которых впервые в карьере вышла в финал мирового первенства.

Однако в решающем поединке Цунода показала, что ее базовая подготовка сейчас намного выше, чем у конкуренток. Так что она укрепила свои позиции в категории до 48 кг, став двукратной чемпионкой мира.

Награду чемпионке вручил президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер.

"Я очень нервничала и боялась, как новичок, но старалась сделать все возможное", - рассказывает Нацуми Цунода.

"Золотой мальчик" Японии Наохиса Такато впервые вернулся в соревнования после того, как стал олимпийским чемпионом в прошлом году. И выглядел так, будто паузы и не было. Пресловутый кошачий стиль. Такато был в ударе. В полуфинале состоялся матч-реванш олимпийского финала, но тайбэйский дзюдоист Ян Юнвэй снова не смог побороть своего японского соперника.

Как и женский финал, мужской получился японско-монгольским. Против Такато на татами вышел Ариунболд Энхтайван. И здесь решающую роль сыграли взрывная сила и скорость японца, который завоевал невероятный четвертый титул чемпиона мира.

Став одновременно олимпийским чемпионом и чемпионом мира, Такато вписал свое имя в историю. Кто сможет его победить?

Наградил чемпиона посол Международной федерации и всемирно известный певец Аль Бано.

"Я люблю дзюдо и постоянно смотрю его, я могу оставаться на вершине, потому что тренируюсь каждый день и даже чаще", - говорит Наохиса Такато.

Узбекистану до медали не хватило совсем немного. В поединке за бронзовую награду казахстанец Елдос Сметов лишь в дополнительное время вырвал победу у Дилшодбека Баратова. И столь напряженная борьба предрекает еще много ярких событий на этом чемпионате мира.