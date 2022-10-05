Технологии для слабовидящих и робот-повар: инновации из Катара

Цель организаторов любого крупного мероприятия – и чемпионат по футболу в Катаре не исключение – обеспечить равные условия доступа для всех желающих. Местный стартап Bonocle помогает болельщикам с нарушениями зрения почувствовать себя причастными к этому важному мировому событию.

Порой бывает непросто проходить уровни виодеоигр, особенно если у вас проблемы со зрением. Инструктор по Брайлю, Икрами Ахмед, считает, что благодаря устройству Bonocle можно получить новые ощущения от любимого занятия: "Это полностью меняет процесс. Этот крошечный прибор можно носить с собой. На мой взгляд, мы переживаем революцию. Нужно лишь приноровиться, потребуется время, чтобы освоить эту технологию".

"НЕ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ В ИЗОЛЯЦИИ"

Компания Bonocle разместилась в Катарском научно-технологическом парке. Это детище двух студентов-инженеров, которые случайно разработали развлекательную платформу на основе Брайля. Абдельразак Али сломал руку в ДТП, во время реабилитации его отправили в учебный центр для людей с особыми потребностями.

"Для нас это стало возможностью лучше понять проблемы сообщества слабовидящих. Как они используют технологии? Могут ли сидеть в Instagram или переписываться в WhatsApp? Как они получают доступ к учебным материалам и документам? Мы прошли через трудности, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно, будь то получение доступа к контенту или поиск волонтёров, которые смогут переписать для них лекции и задания в более доступном формате", – говорит Абдельразак.

Как это обычно происходит в стартапах, основатели Bonocle пробовали и тестировали несколько различных портативных устройств, таких как этот стилус, планшет и даже перчатку, прежде чем, наконец, остановиться на прототипе, похожем на компьютерную мышь.

Вспомогательная технология Bonocle даёт пользователям смартфонов возможность выучить шрифт Брайля и читать его, а также получить доступ к широкому спектру цифрового контента от книг до игр. Творческая группа рассказала Euronews, что до сих пор технология Брайля была либо очень дорогой, либо ненадежной, а сами приборы были слишком громоздкими. По словам Рами Солимана, со-основателя компании, подобной дискриминации не место в XXI веке.

Для нас всегда было шоком, что слабовидящих всегда изолировали. У них были отдельные школы, отдельные институты и даже особые рабочие места, остальные члены общества зачастую их просто не видели! Рами Солиман Bonocle

Икрами Ахмед, уверен, что об истинной интеграции геймеров с нарушениями зрения в игровое сообщество Катара можно говорить только тогда, когда любой может принимать участие в знаковых мероприятиях и по-настоящему взаимодействовать с другими игроками. "Н__е за горами тот день, когда Bonocle станет неотъемлемой частью повседневной жизни человека с нарушениями зрения", – говорит инструктор по Брайлю.

На пути Bonocle возникали проблемы, работа по созданию продукта осложнялась пандемией. Но команду разработчиков принимали всерьёз, именно им доверили важную миссию – преобразовать цифровой контент в шрифт Брайля во время предстоящего чемпионата мира.

По словами Ахмеда, не за горами тот день, когда Bonocle станет неотъемлемой частью повседневной жизни человека с нарушениями зрения, а проблема неравного доступа будет решаться по мере развития технологий: "Слабовидящие по всему миру сталкиваются с одними и теми же проблемами. Мы смотрим в будущее, мы хотим сделать его лучше, мы хотим, чтобы никто не чувствовал себя отрезанным от общества".

ГЛАВНОЕ – КОМАНДА

Хайфа аль Абдулла, директор по инновациям Катарского научно-технологического парка, знает всё о наставничестве и успешной инкубации.

Миранда Атти, Euronews: "Что именно делает технопарк ключевой платформой для стартапов и технологических предприятий?"

Хайфа аль Абдулла: "Для нас важно иметь пространство для создания сообщества, но еще важнее привлечь нужных людей и предоставить стартапам сеть ценных контактов – инвесторов, наставников, игрокам местного рынка. И если мы видим возможности для наших подопечных за пределами Катара, мы безусловно помогаем им использовать эти возможности и адаптируем наши программы".

Euronews: "Что это за программы?"

Хайфа аль Абдулла: "Мы помогаем предпринимателям на разных этапах. На этапе вынашивания бизнес-идеи мы фактически обучаем молодых стартаперов тому, как построить свою бизнес-модель, как придумать успешную идею. Затем мы предлагаем программу ELV8, которая на самом деле помогает стартапам расти. Помимо этого наши предприниматели могут протестировать свои идеи за пределами Катара, исследовать другие рынки и продвигать там свои продукты".

Euronews: "Как мне это видится, больше всего ваши подопечные ценят возможность учиться у других предпринимателей".

Хайфа аль Абдулла: "Да, это так! У вас есть возможность общаться с талантливыми предпринимателями и наставниками, приводить сюда студентов, общаться с экспертами исследовательских институтов, которые входят в Qatar Foundation (Фонд Катара) и, следовательно, наш технопарк".

Euronews: "Вы давно работаете в сфере инноваций. Какие советы вы могли бы дать начинающим предпринимателям?"

Хайфа аль Абдулла: "Да, я думаю, что ключевой момент – не фокусироваться на идее, а создать правильную команду с самого начала. Прежде чем выбрать правильную идею, убедитесь, что вы выбрали правильных людей. Вам нужно быть уверенным, что вы способны возглавить технологический стартап, и, что у вас есть ценные сотрудники, без этого никак! Это трудный путь. И если вы можете положить на команду, у вас больше шансов на успех. Так происходит со многими стартапами: этот бизнес сложно построить в одиночку".

ПОПУЛЯРИЗАТОРЫ ИННОВАЦИЙ

На площадке Qatar Foundation и технопарка уже много лет проводят образовательно-развлекательное реалити-шоу Stars of Science – "Звёзды науки", в котором арабские изобретатели соревнуются за звание лучшего новатора. Но что происходит с предпринимателями после завершения сезона? Мы встретились с парой выпускников, чтобы узнать, над чем они сейчас работают.

Халид Абуджасум – не просто рядовой участник Stars of Science. В 2012 году он выиграл 12-недельный конкурс. "Stars of Science подарили нам уникальный опыт, нас как будто поместили в инновационный "лагерь". Мы работали день и ночь, постоянно совершенствовали свои разработки, задавали фундаментальные вопросы, лежащие в основе инновационного характера наших проектов. Участие в реалити-шоу провело меня через жизненный цикл разработки продукта: от концепции до проектирования и дизайна продукта, финальной точкой стал маркетинг и анализ коммерческой жизнеспособности продукта", – говорит предприниматель.

РЕВОЛЮЦИЯ НА КУХНЕ

Халид создал автономный кулинарный робот по имени Oliver. Ещё до того, как попасть на шоу, он придумал концепцию использования искусственного интеллекта для создания идеально приготовленных домашних рецептов.

Десять лет назад мы ещё только набирали популярность. В то время в Катаре был только один цифровой инкубационный центр. Сегодня, безусловно, экосистема разрослась. Что касается меня, я думал о создании глобальной компании, ведь это глобальный вызов, который нам нужно принимать. Ведь речь идёт о высококачественных продуктах питания, которые становятся доступными с помощью технологий и робототехники. Халид Абуджасум Oliver Cooks

Внешний вид автоматизированного повара Oliver претерпевал изменения, но создатели оставались верными первоначальной концепции. Теперь Халид намерен масштабировать свою идею и добиться того, чтобы Oliver стал незаменимым кухонным атрибутом, чтобы этим роботом пользовались не только дома, но и в ресторанах, на буровых установках и лодках.

ТЕРПЕНИЕ И ДИСЦИПЛИНА

Маджед Лабадиди участвовал в третьем сезоне Stars of Science. В настоящее время Маджед – генеральный директор Rawi Al Kotob, компании, поставляющей аудиоконтент на арабском языке. Он уверен, предпринимательство – это образ мышления. "Когда вы предприниматель, сложнее всего удаётся поддерживать высокий уровень энтузиазма, потому что сегодня всё прекрасно, а завтра вам кажется, что земля уходит из-под ног. Чего только стоит тягостное ожидание звонка инвестора или сообщения от клиента. Ваша жизнь никогда не будет стабильной. Так что достигайте совершенства в вашей дисциплины. Сохраняйте интерес и увлечённость. Бывают трудные времена, но в конце всё вернется на круги своя. Я извлёк для себя простые уроки: терпение и дисциплина – и вам всё воздастся".

Спустя более десяти лет после участия в программе Маджед делится опытом с новыми участникам: "С каждым годом семья Stars of Science растет. И каждый год я не упускаю возможности встретиться с новичками, новыми звездами, которые принесут с собой новые идеи. Я вижу страсть в их глазах, я вижу, как они благодарны советам. Мы рады, что станем часть их пути".