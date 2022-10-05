"Невозможно быстро заменить такой объём газа из РФ"

"Новость о том, что российский энергетический гигант "Газпром" готовится возобновить поставки газа через Австрию в Италию воодушевила многих. Сегодня доля российского газа составляет 10% всего импорта в Италию, сократившись с примерно 40%. Несмотря на снижение зависимости Италии от газа из РФ, эксперт по вопросам энергетики Давиде Табарелли уверен, что Италия и Европа пока не вышли из затруднительного положения", — передаёт из Рима корреспондент Euronews Джорджа Орланди.

Комментирует президент аналитического центра Nomisma Energia Давиде Табарелли:

"Это предупреждение о том, что вероятно произойдет во время следующего зимнего сезона, когда импорт российского газа в Италию сократится до нуля. Нечто похожее уже произошло с ветками газопровода "Северный поток в Германии". Россия причиняет серьёзный экономический ущерб, потому что Россия знает, что 40% нашего потребления зависит от нее. Поэтому обойтись без России трудно.

Невозможно заменить такой объём всего за несколько месяцев. В дополнение к этому, решения внутри ЕС проходят через очень сложный демократический процесс.

Недостаточно того факта, что газовые хранилища в Европе заполнены на 90%. Запасы газа в Италии были увеличены до 11 млрд кубометров, но зимой мы потребляем до 40 млрд".