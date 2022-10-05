Фермерское животноводство может стать ещё более безотходным. Во всяком случае, в это верят владельцы этой фермы под Пьяченцев на севере Италии. Здесь теперь производят топливо из испражнений, которые выделяют около 600 коров.

Потенциально вредный для атмосферы и экологии газ собирают в хранилище, а затем используют для заправки автомобилей. Полученное из такого побочного продукта животноводства топливо оказывается достаточно дешёвым. Ну а для владельцев фермы это стало ещё одной статьёй доходов в добавление к продаже молочной продукции, удобрений и организации отдыха на природе, – рассказывает владелица фермы и заправки Николетта Селла:

«Последние несколько лет мы реализуем проект, который позволяет нам производить возобновляемую энергию и поддерживать настоящую экономику замкнутого цикла. Это значит, что мы можем производить энергию из экскрементов скота и отходов животноводства, а также побочных продуктов сельского хозяйства».

Кто бы мог подумать: коровы помогают людям преодолеть энергетический кризис и делают это самым неожиданным образом. Мы уже пьем их молоко и едим их мясо, а теперь еще и используем их, скажем так, продукты пищеварения, чтобы получить дешевое топливо для наших автомобилей.

Метан из отходов животноводства извлекает технологическая установка, которую разместили прямо за стойлом. Газ тут же поставляют к заправочной станции у входа, где клиенты терпеливо ждут в очереди за дешёвым топливом. От производства до потребления – считанные метры жёлтой трубы. Ферма уже пользуется большой популярностью у владельцев автомобилей с двигателями, работающими на биогазе, ведь заправиться здесь можно всего за 1 евро и 39 центов за кг – это вдвое, а иногда и втрое дешевле, чем на традиционной заправке.

«Мы производим устойчивое биотопливо из отходов нашего животноводческого хозяйства. Осознавать, что мы, агропредприятие, можем использовать его для транспортной системы, – это чрезвычайно приятно», – признаётся Николетта Селла.

Эта заправочная станция открылась в феврале, всего за пару недель до начала российского вторжения в Украину и резкого скачка цен на топливо. Теперь на ферме уверены, что нашли экологичный способ борьбы с кризисом, построив производственную линию от коровы до автомобиля.