Полиция занимается расследованием акта вандализма, совершенного в Нью-Йорке, где неизвестные облили краской здание генерального консульства России. Дело возбуждено по статьям хулиганство и причинение ущерба. До сих пор, как сообщается, правоохранительные органы не произвели никаких задержаний. Инцидент произошел после того, как президент России Владимир Путин подписал документы о вхождении четырех аннексированных украинских регионов в состав Российской Федерации.