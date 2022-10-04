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мир

Генконсульство РФ в Нью-Йорке облили красной краской

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 Euronews
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Генконсульство России в Нью-Йорке
Генконсульство России в Нью-Йорке   -   Авторское право  AP TV

Полиция занимается расследованием акта вандализма, совершенного в Нью-Йорке, где неизвестные облили краской здание генерального консульства России. Дело возбуждено по статьям хулиганство и причинение ущерба. До сих пор, как сообщается, правоохранительные органы не произвели никаких задержаний. Инцидент произошел после того, как президент России Владимир Путин подписал документы о вхождении четырех аннексированных украинских регионов в состав Российской Федерации.