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Венгрия

Венгерские театры закроются на зиму из-за энергетического кризиса

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 Ирина Шелудкова
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Многие культурные институты Венгрии не будут работать зимой
Многие культурные институты Венгрии не будут работать зимой   -   Авторское право  Bela Szandelszky/AP

На фоне энергетического кризиса некоторые театры и культурные центры Будапешта приняли решение не продолжать работу предстоящей зимой. В их числе - знаменитый театр Эркеля, это один из трех зрительных залов Венгерского оперного театра. 

Власти Венгрии потребовали на 25% сократить потребление электроэнергии и газа в зданиях общественного значения, включая культурные институты, температура отопления не должна превышать 18 градусов Цельсия. 

Директор Венгерского оперного театра Сильвестр Оковач говорит: "Коммунальные платежи подорожали в 8 раз, некоторые в десять, поэтому мы сегодня оказались в такой ситуации. Мы с точностью не можем говорить обо всех цифрах, но я знаю, что масштаб проблемы огромный. Нужно было что-то сделать, потому что важнее всего — зарплаты наших сотрудников и поддержание других наших зданий. И если это учитывать, то отключать отопление придётся и на других площадках". 

Культурные институты Венгрии оказались под огромным финансовым давлением из-за высокой инфляции, слабой национальной валюты и цен на энергию. 

Многие региональные администрации также сообщили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные центры должны закрыться зимой.