Война в Украине негативно повлияла на грузинских виноделов

В Грузии пришло время собирать урожай винограда, но местные виноделы не так оптимистичны, как в прошлом году. В 2021-м Грузия экспортировала рекордные 100 миллионов бутылок вина, больше половины этого объема — в Россию. Но теперь, из-за войны в Украине, продажи значительно уменьшились.

"С 2013-2014 годов экспорт грузинского вина постоянно рос, хотя в последние годы и были некоторые проблемы, вызванные в первую очередь пандемией Covid. 2021 год был самым успешным в истории независимой Грузии. В 2022-м у нас появились проблемы из-за войны в Украине", — говорит председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.

В дополнение к пандемии и войне грузинские виноделы также столкнулись с проблемой изменения климата.

Георгий Гвардзелашвили производит вино уже много лет. Он говорит, что в последнее время виноградники сохнут из-за высоких температур.

"Сейчас мы находимся в микрозоне Цинандали, но если поехать в другие районы, проблема будет той же. Все, кого я знаю и с кем консультируюсь, говорят то же самое. Все виноделы сталкиваются с одной и той же проблемой: их виноградники также высыхают. Сейчас невозможно обойтись без специального орошения, так как климат изменился настолько сильно", — рассказывает винодел Георгий Гвардзелашвили.

Глобальное потепление влияет и на воздух, и на почву, отмечают экологи.

"Существует термин "деградация почвы": в результате определенных условий качество почвы может ухудшаться, а изменение климата может спровоцировать этот процесс. Увеличение количества жарких дней и засуха могут привести к гибели растительности", — отмечает координатор по сельскому хозяйству и аграрному развитию НКО CENN Джимшер Кошадзе.

В прошлом году Грузия продала вина на сумму в $234 млн. Доля этого напитка в общем экспорте страны составила 6%.