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Йемен

Режим прекращения огня в Йемене не удалось продлить

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 Ирина Шелудкова
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Гражданская война в Йемене не прекращается с 2014 года
Гражданская война в Йемене не прекращается с 2014 года   -   Авторское право  Maad Al Zekri/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.

Не удалось продлить режим прекращения огня в Йемене, действие которого закончилось 2 октября. Перемирие между правительством и повстанцами-хуситами было заключено под эгидой ООН в апреле.

О провале усилий сообщил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг, который в воскресенье провел переговоры с председателем президентского совета по Йемену Рашадом аль-Алими. Встреча состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он заявил, что переговоры продолжаются, призывал стороны воздержаться от провокаций и воспользоваться всеми возможностями для достижения мира. Несколько дней назад спецпосланник посетил также столицу Йемена Сану. 