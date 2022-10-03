Режим прекращения огня в Йемене не удалось продлить

Не удалось продлить режим прекращения огня в Йемене, действие которого закончилось 2 октября. Перемирие между правительством и повстанцами-хуситами было заключено под эгидой ООН в апреле.

О провале усилий сообщил спецпосланник ООН по Йемену Ханс Грундберг, который в воскресенье провел переговоры с председателем президентского совета по Йемену Рашадом аль-Алими. Встреча состоялась в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Он заявил, что переговоры продолжаются, призывал стороны воздержаться от провокаций и воспользоваться всеми возможностями для достижения мира. Несколько дней назад спецпосланник посетил также столицу Йемена Сану.