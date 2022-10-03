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Турция

Рекордная инфляция в Турции

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 Ирина Шелудкова
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Жители Турции столкнулись с рекордной инфляцией
Жители Турции столкнулись с рекордной инфляцией   -   Авторское право  YASIN AKGUL/AFP or licensors

Инфляция в Турции по итогам сентября согласно официальным данным составила в годовом исчислении 83,45%. Наиболее всего подорожали транспортные услуги , а также еда и безалкогольные напитки. Об этом сообщил национальный институт статистики. 

Вместе с тем по данным независимых турецких экспертов из ENAG, инфляция в Турции по сравнению с сентябрем прошлого года разогналась уже до 186,27%.

Центробанк Турции с декабря продолжает политику снижения процентных ставок, несмотря на рост потребительских цен и падение курса национальной валюты. Лира с начала года потеряла более 50% стоимости по отношению к доллару. 

Ставка понижена до 12%, президент Турции Реджеп Таип Эрдоган заявил, что к концу года этот показатель должен быть ниже 10%

Инфляция в Турции ускоряется уже на на протяжении 16 месяцев.