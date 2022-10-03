Турция принимает вторую волну вынужденной иммиграции из России

С начала вторжения России в Украину сотни тысяч россиян покинули свою страну. Вторую волну исхода спровоцировала объявленная президентом Путиным так называемая частичная мобилизация.

Блогер Ники Прошин уехал из Санкт-Петербурга в Стамбул. Он не хочет быть призванным в армию. По словам Ники, неудачи на поле боя меняют отношение к войне.

Ники Прошин, блогер: "Люди, которые поддерживали эту войну, начали высказывать мнение, что они не понимают, почему идет эта война. Они начали говорить, что не хотят, чтобы это происходило, и, конечно, они не хотят потерять своих друзей, мужей, братьев или погибнуть самим в этой бесполезной войне. И это не только мое личное мнение, это то, что я слышу в российском интернете, в российском телеграме".

Максим Бочаров - один из тех, кто разочаровался в "путинской России". Сейчас Максим тоже находится в Стамбуле. Он принимает активное участие в антивоенных акциях.

Максим Бочаров: "Я решил уехать из России, потому что никогда не буду воевать против Украины, против украинского народа. Я хочу сказать, что все это время, все эти месяцы войны, я поддерживал Украину. Я выходил на марши протеста в Москве. Я не молчал. Я говорил об этом в интернете и в реальной жизни. Я даже делал какие-то пожертвования украинской армии. Но эта мобилизация стала для меня последним шагом. Я никогда не пойду воевать против украинского народа". "Я хочу сказать украинцам, что не каждый русский похож на зомби с промытыми мозгами".

Ева Рапопрт из волонтерской группы, которая помогает покинуть Россию, говорит, что число желающих уехать заметно увеличилось.

Ева Рапопорт, координатор группы Ark: "Очевидно, что у нас стало больше работы, и сейчас поступает больше запросов. Мы арендуем новые квартиры для совместного проживания. Мы арендовали новую квартиру в Стамбуле, было несколько волонтеров, которые сейчас управляют временными приютами в Казахстане. Даже в двух разных городах. Идут разговоры об открытии такого приюта и в Сербии". "Никто не хочет оставаться и умирать за Путина".