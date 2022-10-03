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Украина

Госдума РФ одобрила аннексию оккупированных регионов Украины

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 Ирина Шелудкова
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Церемония в Кремле 30 сентября
Церемония в Кремле 30 сентября   -   Авторское право  Mikhail Metzel/Sputnik

Госдума РФ единогласно ратифицировала документы, оформляющие аннексию четырех оккупированных регионов Украины —  самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. 

В Кремле документы называют договорами о принятии новых субъектов в состав РФ. Во вторник законопроекты рассмотрит Совет Федерации, затем их окончательно должен заверить президент РФ Владимир Путин.

"Для нас сегодня судьбоносный день. Мы с вами отдаём себе отчёт: единственная возможность спасти жителей, проживающих на территории четырёх субъектов — ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Так называемые "референдумы" на оккупированных территориях прошли в условиях продолжающейся российской военной агрессии, объявленные итоги не признаны международным сообществом. 

Между тем журналисты AFP смогли посетить село Закотное в Донецкой области, расположенное неподалёку от Лимана. В этом населённом пункте, вернувшемся под контроль Украины, разрушены практически все дома.