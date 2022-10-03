Госдума РФ одобрила аннексию оккупированных регионов Украины

Госдума РФ единогласно ратифицировала документы, оформляющие аннексию четырех оккупированных регионов Украины — самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

В Кремле документы называют договорами о принятии новых субъектов в состав РФ. Во вторник законопроекты рассмотрит Совет Федерации, затем их окончательно должен заверить президент РФ Владимир Путин.

"Для нас сегодня судьбоносный день. Мы с вами отдаём себе отчёт: единственная возможность спасти жителей, проживающих на территории четырёх субъектов — ЛНР, ДНР, Запорожской области, Херсонской области — это воссоединение, вступление в состав Российской Федерации", — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Так называемые "референдумы" на оккупированных территориях прошли в условиях продолжающейся российской военной агрессии, объявленные итоги не признаны международным сообществом.

Между тем журналисты AFP смогли посетить село Закотное в Донецкой области, расположенное неподалёку от Лимана. В этом населённом пункте, вернувшемся под контроль Украины, разрушены практически все дома.