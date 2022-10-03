Жители Николаева: "Какие референдумы могут быть?"

Недавние так называемые референдумы и аннексия украинских территорий были отпразднованы в России и осуждены большей частью мирового сообщества. Euronews спросил украинцев, живущих в непосредственной близости от оккупированных Россией территорий, их мнение об этих событиях.

Владимир отдыхает во дворе своего многоквартирного дома после расчистки территории от обломков ракет, попавших в расположенное рядом с его домом здание и площадку.

Владимир у своей разрушенной обстрелами квартиры в Николаеве, Украина. 1 октября 2022 г. Natalia Liubchenkova/Euronews

Владимир: "Какие референдумы могут быть, если вот линия фронта. Завтра их там уже не будет. Они проводят референдум, что они присоединили Херсон к себе. Как это? Их через неделю там уже не будет. Референдумы для чего? Они уже начали призывать на оккупированных территориях, тут они начали мобилизовать в Запорожской, Херсонской области наших жителей, наших украинцев, которые живут за сто километров отсюда. Они уже должны идти воевать за Путина против нас. Как это? Что он творит? Такое ни понять, ни простить".

Николаевская область граничит с оккупированной Херсонской областью. С тех пор, как Россия захватила эти территории, Николаев потерял доступ к чистой воде.

Российские войска были оттеснены от города, но Николаев подвергается регулярным обстрелам. Удары наносятся по гражданскому населению и инфраструктуре.

Последствия удара российских ЗРК С-300 по Николаеву, Украина. 1 октября 2022 г. Natalia Liubchenkova/Euronews

Водитель такси Владислав отрицает значимость так называемых референдумов: "Я считаю нам незачем о нем говорить вообще. О чем, какой референдум? Бред! Наша земля, о чем? Они завоеватели, оккупанты. Все, больше ничего".

Владислав, таксист из Николаева, за рулем. Николаев, Украина. 1 октября 2022 г. Natalia Liubchenkova/Euronews

Дмитрий, экономист из местного университета, считает, что этот шаг Кремля может в конечном итоге помочь Украине восстановить целостность своих территорий.

Дмитрий из Крыма живет и работает в Николаеве, Украина. 2 октября 2022 г. Natalia Liubchenkova/Euronews

Дмитрий, экономист из Крыма, живет в Николаеве: "Меня на самом деле очень раздражало, что после аннексии Крыма все западные лидеры вынесли Крым за скобки. Недавними референдумами Путин полностью уничтожил этот "исключительный статус" Крыма, и теперь вернул его в повестку дня. И если мы освободим наши города и нашу землю, Крым не будет исключением, он тоже должен будет снова вернуться в состав Украины".

Картон, доски или ДСП вместо выбитых стёкол в оконных рамах здания в центре Николаева, Украина. 2 октября 2022 г. Natalia Liubchenkova/Euronews

В Николаеве часто раздаются воздушные тревоги и взрывы. В зданиях по всему городу виден картон, заменяющий выбитые оконные стекла. Дома и предприятия зачастую выглядят пустынными, Многие рестораны, магазины и другие небольшие заведения по-прежнему закрыты. Гнев против оккупантов и их политических и военных действий здесь очень силен.