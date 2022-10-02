Флаг Украины вернулся в Лиман

Официальные лица Украины публикуют видеокадры из города Лиман в Донецкой области, освобожденного от российских оккупационных сил. Лиман использовался россиянами в качестве линии снабжения и одного из опорных пунктов для атаки на Славянск.

"По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Я благодарю наши войска, наших военных. Слава Украине!" — заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Минобороны РФ сообщило об отводе войск из Лимана. В ежедневном брифинге ведомства говорится также о срыве наступлений ВСУ на трех направлениях.

По оценкам американского Института изучения войны (ISW), Россия сегодня концентрирует усилия на обороне оккупированных территорий Украины.

Каждый день в Украине гибнут мирные жители. Число жертв пятничного российского ракетного обстрела машин с беженцами в Запорожской области возросло до 31 — в больнице скончалась раненая женщина.

По данным генштаба ВСУ, за последние сутки от российских ударов пострадали более 15 населенных пунктов.