Война в Украине: успехи ВСУ в Лимане

Украинские военные в Лимане. Российские силы объявили, что вышли из города, расположенного в Донецкой области Украины, на более выгодные рубежи. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Украинское движение будет продолжаться. Флаг Украины уже в Лимане Донецкой области. Там еще продолжаются боевые действия. Но там уже нет и следа от какого-то псевдо-референдума. Для Украины это логично. А для врага таких "нестыковочек" будет все больше и больше. Между прочим, они там уже начали кусать друг друга: ищут виновных, обвиняя в неудачах каких-то генералов".

Россия говорит о тактическом отступлении.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ: "Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи".

Глава Чечни Рамзан Кадыров возложил ответственность за отступление на командующих. По мнению Кадырова, надо принимать более кардинальные меры вплоть использования маломощного ядерного оружия.

В субботу украинские власти сообщили об обнаружении обстрелянной российскими силами гражданской колонны между Купянском и Сватово. По уточненным данным там 25 сентября погибли 24 человека. В их числе 13 детей.