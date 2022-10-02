Николаев: репортаж из прифронтового города

Николаев на юге Украины, расположенный менее чем в 100 км от временно оккупированного Россией Херсона, живёт жизнью прифронтового города.

5:03 утра. Мы только что услышали взрыв. Через 4 минуты сработала воздушная тревога. Ещё через несколько минут раздаются новые взрывы, ближе. В гостинице, расположенной недалеко от центра города, некоторые постояльцы решили спрятаться в подвале. Бомбоубежище находится в нескольких минутах ходьбы. Часто в городах срабатывает воздушная тревога, но спрятаться там бывает негде.

Наталья Любченкова, Euronews:

"По сути, это подземный склад, а техническое помещение превратилось в убежище в ресторане неподалеку. Такое ощущение, что его главная цель — дать жителям некоторое представление о безопасности".

Новость о том, что одна из ракет поразила жилой дом, через полчаса попала в местные соцсети.

На часах 5.30. Воздушная тревога прекратилась, город в кромешной тьме, ни одна машина не проезжает, ни в одном окне не горит свет. Но ненадолго. С наступлением утра здесь продолжается жизнь, хоть и мало напоминающая довоенную.

В здании, которое пострадало этой ночью, работают экстренные службы. А из-под развалин вынесли тело молодой женщины.

Дмитрий приехал проверить квартиру своей тети, которая уехала из Николаева несколько месяцев назад.

"- В квартире относительно нормально, - говорит он. - Какие-то проблемы с потолком, окон нет, двери тоже выбиты.

- Как вы думаете, квартиру восстановят?

- О нет, нет, все пропало. Жить здесь сейчас нереально".

Илья, студент 4-го курса, был дома, когда две ночи назад в его районе упали две ракеты: одна во дворе, а другая попала в соседнее здание. Некоторые жители серьезно пострадали.

"Да, я стоял на кухне, когда произошел взрыв, и взрывная волна отбросила меня к стене, а вторая волна выбила наши оконные рамы, - рассказывает Илья. - Если вы посмотрите туда, то там разрушены 4 или 6 квартир, и людей вывозят со всего этого участка. Поэтому у нас сейчас проблемы с водоснабжением, с электричеством, с интернетом".

Украинские власти заявляют, что в недавних атаках использовались российские ракеты С-300 и беспилотники-камикадзе. В терроризируемом городе гнев против русских и "бессмысленной войны" звучит очень громко.