Итоги парламентских выборов в Латвии

По итогам состоявшихся в Латвии парламентских выборов победу одержала правящая партия "Новое Единство" действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша. За правоцентристский альянс проголосовали 18,9% избирателей. Для формирования правительства большинства победителям придется вступать в коалицию с другими силами.

Выборы в Латвии прошли на фоне продолжающейся российской военной агрессии в Украине и энергетического кризиса.

"Ни я, ни мое правительство, ни страна в целом — мы не действуем из страха. Мы знаем Россию, мы знаем, какую политику проводила Россия в течение многих лет до войны, потому ничего нового для нас тут нет. Мы продолжим вкладывать в нашу оборону в качестве страны-члена НАТО, мы продолжим работать с нашими партнерами по НАТО, чтобы гарантировать, что в будущем Латвия и балтийский регион оставались в такой безопасности, как и сегодня", — заявил Кришьянис Кариньш.

На втором месте находится оппозиционный блок "Союз "зеленых" и крестьян", на третьем — "Объединенный список" , отколовшийся от оппозиции за несколько месяцев до выборов.

По предварительным данным, в парламент проходят восемь партий и объединений из 19 принимавших участие, в том числе впервые — пророссийская "Стабильность". Пророссийская партия "Согласие" не преодолела пятипроцентный порог.