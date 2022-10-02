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Латвия

Итоги парламентских выборов в Латвии

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 Ирина Шелудкова
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В Латвии готовятся к коалиционным переговорам
В Латвии готовятся к коалиционным переговорам   -   Авторское право  Roman Koksarov/AP

По итогам состоявшихся в Латвии парламентских выборов победу одержала правящая партия "Новое Единство" действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша.  За правоцентристский альянс проголосовали 18,9% избирателей. Для формирования правительства большинства победителям придется вступать в коалицию с другими силами. 

Выборы в Латвии прошли на фоне продолжающейся российской военной агрессии в Украине и энергетического кризиса. 

"Ни я, ни мое правительство, ни страна в целом — мы не действуем из страха. Мы знаем Россию, мы знаем, какую политику проводила Россия в течение многих лет до войны, потому ничего нового для нас тут нет. Мы продолжим вкладывать в нашу оборону в качестве страны-члена НАТО, мы продолжим работать с нашими партнерами по НАТО, чтобы гарантировать, что в будущем Латвия и балтийский регион оставались в такой безопасности, как и сегодня", — заявил Кришьянис Кариньш. 

На втором месте находится оппозиционный блок "Союз "зеленых" и крестьян", на третьем — "Объединенный список" , отколовшийся от оппозиции за несколько месяцев до выборов. 

По предварительным данным,  в парламент проходят восемь партий и объединений из 19 принимавших участие, в том числе впервые — пророссийская "Стабильность". Пророссийская партия "Согласие" не преодолела пятипроцентный порог.