Нидерланды: добыча газа в Гронингене остановлена из-за землетрясений

By Euronews

Жители Гроненгена вот уже много лет обеспокоены и возмущены: из-за добычи газа в этом регионе Нидерландов постоянно происходят землетрясения. Люди требуют компенсации за ущерб.

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Власти Нидерландов остановили добычу газа в Гронингене, крупнейшем месторождении Европы. Причина - участившиеся в этом районе землетрясения, связанные с рабочим процессом. Адди Дост вырос в этом доме.Жить здесь небезопасно. Тысячи людей пытаются получить компенсацию от властей.

Адди Дост, местный житель:"Они говорили, что должны укрепить дом и что они это сделают. Они обещали это осуществить еще давным-давно. Но все эти процедуры занимают очень много времени. Они очень сложные и дорогостоящие. Пока деньги, которые будут потрачены на дома и людей, пройдет целая вечность".

В связи с освоением этого крупного месторождения и его прибыльностью газовый сектор в экономике королевства стал очень значимым.

Махиэль Малдер, профессор экономики, Гронингенский университет: "Открытие Гронингенского газового месторождения имело большое значение для экономики Нидерландов. В самом начале оно позволило нам получать годовой доход в размере около 15 миллиардов евро. Это был огромный вклад в экономику Нидерландов. Государство получало значительную долю от этих доходов. Около 80% прибыли шли государству и обществу".

Первое землетрясение В Гронингене произошло в 1986 году. Начиная с 1994 года, район месторождения пережил сотни землетрясений магнитудой до 3,6. Была доказана связь подземных толчков с выработкой месторождения. Парламентское расследование пришло к выводу о том, что правительство недооценивало воздействие сейсмической активности на провинцию. Это признал и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов:"Мы знаем, что существует прямая связь между землетрясениями и добычей газа. К счастью, мы можем обойтись без Гронингенского газового месторождения, поэтому его необходимо закрыть ради безопасности людей".

Если зима будет исключительно холодной, месторождение может быть снова задействовано.

**Фернанда ван Тетс, Euronews: **_"Эта установка, расположенная за моей спиной, а таких много на всей территории Гронингена, в настоящее время, в основном, демонтирована. Газовый кран может быть и закрыт, но землетрясения еще долгие годы будут досаждать этому региону"._