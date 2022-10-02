Кипр переживает аномальную жару в октябре

Аномальная жара пришла на Кипр с началом октября. В эти выходные воздух прогрелся почти до 40 градусов Цельсия. Жители Никосии жалуются на духоту, особенно после периода повышенного загрязнения воздуха. Многие спасаются от жары на улице или в кафе, предпочитая до последнего не включать кондиционеры дома из-за высоких цен на электричество:

— Вы не хотели бы остаться дома под кондицинером или вентилятором?

— О, да! А как быть с квартплатой? Лучше сразу в тюрьму!

Некоторые никосийцы говорят, что уже привыкли к таким причудам погоды:

— Я была в команде пловцов Панатинаикос в Греции. Я ничего не имею против солнца. Я люблю солнце и буду вести себя соответственно. Ни зонта, ни шляпы. Немного загара мне пойдёт. То, как мы живём, во многом зависит от каждого из нас.

— Здесь (в кафе) хорошо с утра. Но мы пойдём домой в полдень, под кондиционер.

Период аномальной жары в октябре связывают с глобальным потеплением. Ранее Центр по изучению климата Института Кипра предупредил об угрозе повышения среднегодовой температуры в Восточном Средиземноморье на пять градусов к концу столетия.