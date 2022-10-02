Жители Боснии и Герцеговины голосуют на всеобщих выборах

В Боснии и Герцеговине проходят всеобщие выборы. Избирателям из двух энтитетов - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины, а также округа Брчко предстоит выбрать 518 политиков, которые займут все ключевые посты в стране. В их числе депутаты парламентов и Президиум. Он состоит из трех человек - боснийца, хорвата и серба. В их ведении - самые важные вопросы: от экономики и образования до внешней политики.

Столь сложная модель государственного управления была установлена Дейтонскими мирными соглашениями, положившими конец гражданской войне. Но и спустя более чем четверть века после ее окончания здесь плохо с экономикой, этнические группы соперничают, тысячи людей уезжают.

Мирхуниса Зукич возглавляет организацию, которая помогает возвращаться беженцам в родные места. По словам Зукич, люди хотят вернуться, но нередко подвергаются дискриминации и не находят работу.

"Очень многие теряют терпение, особенно молодежь, и уезжают", - говорит Зукич.

Босния и Герцеговина пытается построить мирное общество и создать такую обстановку, в которой люди смогли бы жить вместе без скрытой вражды. Однако, отмечают аналитики, интерес к стране в целом у избирателей почти полностью отсутствует. Большинство людей, как привило, голосуют за кандидатов из своей этнической группы. Окончательные итоги выборов должны быть подведены к первому ноября.