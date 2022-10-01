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Украина

Российские военные задержали директора Запорожской АЭС

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 Андрей Позняков
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС
Вид на энергоблоки Запорожской АЭС   -   Авторское право  Russian Defense Ministry Press Service via AP, File

Украинский «Энергоатом» сообщает о похищении директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова. В заявлении компании сказано, что вечером в пятницу российские военные увезли руководителя крупнейшей атомной электростанции Восточной Европы в неизвестном направлении с завязанными глазами.

МАГАТЭ подтверждает информацию о пропаже главы АЭС. Агентство ООН попросило российскую сторону прояснить ситуацию, в ответ представители Москвы сообщили, что Игорь Мурашов задержан временно для допроса. Никаких других деталей Россия не предоставила.

МИД Украины осудил задержание директора атомной электростанции. Киев призывает ООН, МАГАТЭ и страны «Большой семёрки» принять решительные меры для освобождения Мурашова и обеспечения безопасности АЭС.