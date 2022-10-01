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США

Россия наложила вето на резолюцию, осуждающую аннексию территорий Украины

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 Euronews
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Совет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН   -   Авторское право  Bebeto Matthews/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Россия наложила вето на предложенный США и Албанией проект резолюции, в которой осуждалось проведение так называемых "референдумов" в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, а также решение России аннексировать эти территории. Китай, Индия, Габон и Бразилия – воздержались. Десять остальных членов СБ проект резолюции поддержали.

Хотя резолюция была отклонена, результат свидетельствует о прогрессирующей изоляции президента Владимира Путина.

Барбара Вудворд, постпред Великобритании при ООН: "Россия в очередной раз злоупотребила правом вето, чтобы защитить свои незаконные действия. Члены Совета Безопасности проголосовали по-разному. Но ясно одно. Ни один член Совбеза ООН не признает попытку незаконной аннексии Россией украинской территории. Вето России не меняет этого факта".

Сергей Кислица, постпред Украины при ООН: "Мы уже устали постоянно повторять, что позволять России использовать право Советского Союза накладывать вето на решения Совета Безопасности не дает этому органу выполнять свою главную обязанность по уставу ООН, а именно поддерживать международный мир и безопасность".

Президент США Джо Байден подтвердил, что Запад твердо поддерживает Украину. 

Джо Байден, президент США: "Америку и ее союзников,  позвольте мне подчеркнуть это, не запугают Путин и его безрассудные угрозы".

В заявлении президента Байдена подчеркивается, что США и их союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности