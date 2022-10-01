ВСУ могут в ближайшие трое суток полностью окружить или даже взять Лиман - эксперты ISW

Украинская армия продолжает наступление на северном фронте, в то время как освобожденные от российской оккупации города, такие как Купянск, пытаются восстановиться после разрушений.

Ожесточенные бои идут в районе Лимана в Донецкой области. По данным американского Института изучения войны, украинские войска могут в ближайшие трое суток полностью окружить или даже взять Лиман. Президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил действия своих войск.

Владимир Зеленский, президент Украины: "У нас есть существенные результаты на востоке нашей Украины. Об этом уже достаточно публичной информации. Все слышали, что происходит в Лимане Донецкой области. Это шаги, которые значат для нас очень много".

Украинские власти заявляют, что совершенная в пятницу ракетная атака на гуманитарный конвой в Запорожье была преднамеренной.

Денис Монастырский, глава МВД Украины: "Эти удары были преднамеренными. Вы видите, что здесь, в этом районе, нет ни одного военного объекта, ни одного скопления техники, и их здесь не было. Здесь всегда, каждый день, находятся только гражданские лица, которые перемещаются на временно оккупированную территорию. Это пожилые люди, женщины с детьми, и семьи".

Российские войска обстреляли гражданскую автоколонну на выезде из Запорожья в пятницу утром. В результате погибли не менее 30 человек, еще 88 получили ранения. Среди жертв и пострадавших есть дети.