Киев надеется получить членство в НАТО в ускоренном порядке

В день оформления Кремлем аннексии оккупированных украинских территорий, которую осудили мировые лидеры, на Красной площади в Москве прошел митинг. На акции выступил президент России Владимир Путин. В окружении назначенных Москвой глав захваченных земель, где прошли псевдо- референдумы, Путин заявил:

"Право выбора. Люди пришли на референдум и сделали этот выбор. Быть со своей исторической родиной, с Россией. Россия не только открывает двери родного дома для наших братьев и сестер, она открывает им свое сердце. Добро пожаловать домой".

В тот же день Украина подала заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке. Одобрить ее должны все страны-участницы Альянса. Соединенные Штаты, Канада, как и ряд других государств-членов НАТО, выразили поддержку членству Украины. США отметили, что для этого существует определенный процесс.

Президент Украины Владимир Зеленский, демонстрируя заявку на вступление в НАТО, сказал:

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия". "Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический альянс".

Украинский лидер также заявил, что Киев хотел бы переговоров, но уже с другим президентом России. Зеленский подчеркнул, что только возвращение всех оккупированных Россией территорий принесет мир.