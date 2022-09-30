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Россия

"Недружественным грузовикам" запрещён въезд в Россию

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 Euronews
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин   -   Авторское право  RUKREM

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, разрешающий правительству страны запретить транзитный проезд и международные автомобильные перевозки некоторым зарубежным грузовикам по российской территории. 

В указе говорится, что это делается в связи с недружественными и по мнению Путина и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, которые ввели санкции в отношении граждан Российской Федерации. И российских юридических лиц в сфере международных автомобильных перевозок.