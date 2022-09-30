"Недружественным грузовикам" запрещён въезд в Россию

Президент РФ Владимир Путин в четверг подписал указ, разрешающий правительству страны запретить транзитный проезд и международные автомобильные перевозки некоторым зарубежным грузовикам по российской территории.

В указе говорится, что это делается в связи с недружественными и по мнению Путина и противоречащими международному праву действиями некоторых иностранных государств, которые ввели санкции в отношении граждан Российской Федерации. И российских юридических лиц в сфере международных автомобильных перевозок.