Бразильцы в Португалии надеются на перемены

В воскресенье на выборах президента Бразилии будут голосовать и граждане, живущие за рубежом. Особенно много их в Португалии: тысячи южноамериканцев приехали в бывшую метрополию в поисках лучшей доли, а то и спасаясь от насилия. Такой же язык сильно упрощает интеграцию.

Александра Гомиде, "Союз поддержки и интеграции"

"Особенно много семей приехали сюда за последнюю пару лет, в поисках лучшей жизни, качественного образования, здравоохранения — на своём языке".

В городе Брага на севере Португалии стихийно возникла весьма крупная община выходцев из Бразилии.

Педро Сакадура, Euronews:

"Сегодня в городе Брага живут около 13 тысяч бразильцев, для них он стал настоящим Эльдорадо. Город теперь даже называют "Брагилией".

Мария приехала в Брагу шесть лет назад, у неё здесь собственный небольшой бизнес. Она осторожно надеется на перемены к лучшему, но сомневается, что кардинальные реформы действительно произойдут.

"Сегодня у бразильцев проблемы с поиском работы и заработка. Мы хотели бы, чтобы победитель, кто бы это ни был, работал бы ради бразильцев, чтобы они захотели остаться, а не испытывали желание уехать куда угодно в поисках лучшей доли".

По данным статистики, за время правления Жаира Болсонару число покинувших родную Бразилию резко выросло. Но по мнению социологов, это вовсе не значит, что его уход изменит ситуацию.

Рита Рибейру, социолог:

"С одной стороны, победа нынешнего президента Болсонару приведёт к продолжению исхода тех, кто выступает против его политики. Но с другой стороны, смена власти в Бразилии тоже заставит покинуть страну кого-нибудь ещё".

Действующий президент Жаир Болсонару и экс-президент Лула да Силва — кто-то из них, скорее всего, станет новым президентом страны. Чтобы уехавшие захотели вернуться, им пришлось бы проделать огромную работу.

"Я надеюсь, что Бразилия станет лучше, станет страной, которая даст гражданам надежду, которая позволит им гордиться своей страной и тем, что они — бразильцы".