Лула да Силва: из рая в ад и обратно

Из рая в ад : так аналитики резюмируют политическую карьеру Лулы да Силвы в последние десять лет. В 2009 году на саммите "большой двадцатки" в Лондоне Барак Обама назвал бразильского президента "самым популярным политиком на земле"

В ту эпоху политологи практически единодушно признавали Луиса Инасиу Лулу да Силву главой государства, изменившим имидж современной Бразилии.

Но в 2017-м судьба полностью перетасовала карты: народный любимец был приговорён судьей Серджиу Моро к тюремному заключению по делу о пассивной коррупции и отмывании денег, чуть меньше года спустя он был задержан.

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В 1989 году основатель Партии трудящихся принял участие в первых за 29 лет прямых выборах президента. Тогда он проиграл во втором туре. Лула попытал счастья в 1994-м и 1998-м годах. И тоже безуспешно.

Двери президентского дворца Планалту открылись для бывшего токаря-механика и профсоюзного лидера осенью 2002 года. На инаугурацию 35-го главы бразильского государства приехали видные фигуры мирового левого движения: в частности, Фидель Кастро.

Первый мандат Лулы-президента вошел в историю, благодаря значительным социальными достижениям: повышению минимальной заработной платы, программой "Семейный грант" - выделением ежемесячного пособия 12-ти миллионам беднейших семей Бразилии.

В 2005 году разразился первый связанный с его именем коррупционный скандал, известный как "Менсалао": речь шла о схеме использования не по назначению бюджетных средств для покупки голосов в бразильском конгрессе.

Несмотря на это, Луле да Силва удается быть избранным на второй срок. в 2006-м году. В ходе его второго мандата Бразилия вошла в число избранных государств "большой двадцатки" - самых мощных экономик планеты, а также стала членном БРИКС - межгосударственного образования, куда кроме неё вошли Россия, Китай, Индия и ЮАР.

В 2010 году, на волне популярности в конце второго срока Лула принял участие в победоносной предвыборной кампании преемницы Дилмы Русеф.

В марте 2016-го она попыталась спасти своего ментора от расследования коррупционной схемы нефтяной компании "Петробрас", которая незаконно перечисляла средства руководству Партии трудящихся, назначив главой своей администрации. Но федеральный судья отменил решение, как препятствующее свободному отправлению правосудия, и Лула пробыл в тюрьме 580 дней.

В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения по делам о коррупции и отмывании денег в адрес Лулы, так как судья Серджиу Моро и суд города Куритиба не имели полномочий судить экс-президента, сделав это под давлением правительства Мишела Темера.

Лулу восстановили в политических правах, что придало 78-летнему политику решимость принять вызов и попытать счастья в качестве кандидата в президенты Бразилии в третий раз.