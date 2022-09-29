Португальские фермеры страдают из-за нехватки воды

Португалия переживает рекордную засуху. В ООН заявляют, что стране необходимо улучшить эффективность использования водных ресурсов, особенно в сельскохозяйственном секторе.

По данным национального института метеорологии, в конце августа вся материковая часть Португалии после четырёх волн жары столкнулась с экстремальной либо тяжелой засухой.

Ситуация улучшилась после дождей, за исключением одного региона. Округ Браганса до сих пор страдает от засухи.

"Мы находимся в Карразеда-ди-Ансиайнш, это один из самых пострадавших от засухи муниципалитетов Португалии. В регионе Траз-уш-Монтиш этот район является одним их крупнейших производителей яблок поэтому ситуация становится еще более проблематичной", — передает корреспондент Euronews Филипа Суареш.

Этот год будет плохим. Все яблоки повреждены, мы не заработали даже чтобы покрыть расходы. Был град , ураган, большая жара и недостаток воды. Мы также не могли проводить необходимую подкормку. Все было против нас", — рассказывает фермер Луиш Вейга.

"Лето было очень жарким и засушливым, несколько периодов аномальной жары, поэтому плодоношение сократилось, вместе с этим было доступно мало воды, что сделало нынешний сельскохозяйственный сезон очень тяжелым , очень плохим для фермеров", — говорит технический директор ассоциации AFUVOPA Дуарте Боржеш.

В обычное время Луиш Вейга выращивает около 400-500 тонн яблок в год. Но не в 2022 году, на это раз нет даже половины объема. А стоимость производства выросла. Все яблоки будут проданы промышленности по очень низкой цене для производства соков и пюре — по шесть центов за килограмм — т.к. супермаркеты и магазины не покупают яблоки в таком виде.

Фермеры надеются, что при содействии правительства смогут найти решение на ближайшие годы.

"Надеюсь, что нам помогут создать новые пруды, помогут с инвестициями. Нужно много помощи, чтобы закрыть деревья, потому что иначе невозможно работать, все больше урона наносят град и грозы. Все это очень тяжело", — говорит Луиш Вейга.