Умер автор Gangsta’s Paradise

В возрасте 59 лет умер американский рэпер Coolio, автор мирового хита Gangsta’s Paradise. Музыканта, по словам его менеджера, обнаружили мёртвым в ванной его друзья, у которых он гостил. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, но полиция ожидает результатов вскрытия.

Кулио посвятил музыке четыре десятилетия жизни, он выпустил восемь альбомов, был отмечен премиями «Грэмми» и MTV Video Music Awards.