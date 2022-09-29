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мир

Умер автор Gangsta’s Paradise

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 Андрей Позняков
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Coolio
Coolio   -   Авторское право  Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP

В возрасте 59 лет умер американский рэпер Coolio, автор мирового хита Gangsta’s Paradise. Музыканта, по словам его менеджера, обнаружили мёртвым в ванной его друзья, у которых он гостил. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ, но полиция ожидает результатов вскрытия.

Кулио посвятил музыке четыре десятилетия жизни, он выпустил восемь альбомов, был отмечен премиями «Грэмми» и MTV Video Music Awards.