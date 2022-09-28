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Турция

Банки Турции отказались от работы с картами российской системы "Мир"

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 Вероника Доваль
"Мир"
"Мир"   -   Авторское право  AFP

Турецкие банки отказались от использования российской платежной системы "Мир". Как сообщает местный телеканал NTV, после предупреждения США о вторичных санкциях против финансовых организаций, работающих с "Миром", турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat bankasi и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы. Частные банки объявили об этом ранее.

Вместе с тем корреспондент российского агентства ТАСС в Анкаре утверждает, что в среду Halkbank и Ziraat bankasi продолжали выдавать лиры с карт "Мира", не находящихся под санкциями банков РФ, а вот VakifBank перестал выдавать наличные.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам проработать альтернативы использованию в стране карт "Мир". Этот вопрос обсуждался 26 сентября на заседании правительства, а также 23 сентября на встрече президента с главами Минфина, центробанка и ведущих банков. О принятых решениях не сообщалось.

Эрдоган до сих пор не присоединился к западным санкциям в связи с вторжением России в Украину и выступал в качестве посредника в зерновой сделке, поддерживаемой ООН. Но отстранение от "Мира", как отмечает агентство Bloomberg, знаменует тонкий сдвиг в его нейтральной позиции после поездки в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН.

Турция, традиционно популярное туристическое направление для россиян, стала приютом для многих людей, спасающихся от войны в Украине и объявленной Владимиром Путиным мобилизации.

По оценкам, банковскими картами системы "Мир", которую Россия начала разрабатывать в 2015 году для обхода западных санкций, владеет более половины населения России.

Некоторые банки в других дружественных России странах, включая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, также приостановили использование "Мира". В то же время их принимают в Армении, Беларуси и Кыргызстане.

Приостановка работы "Мира" ограничивает возможность для граждан России за границей осуществлять безналичные операции после того, как их выпущенные в России карты Visa и Mastercard стали непригодными для использования из-за санкций.

Ранее министерство финансов США предупредило зарубежные банки, что работа с "Миром" может поддержать усилия России по уклонению от американских санкций.

После отказа Турции единственными странами за пределами бывшего СССР, которые все еще принимают карточки "Мир", остаются Вьетнам и Южная Корея.