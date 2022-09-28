Мобильные военкоматы настигнут дезертиров на границе?

Тысячи россиян, пытающихся избежать отправки на войну с Украиной, скопились на границе с Грузией. После объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации резервистов для участия в боевых действиях, из России начался массовый исход. Мужчины призывного возраста, а также резервисты, не желающие брать в руки оружие, устремились в соседние страны воздушным и наземным транспортом - на поездах, автомобилях и велосипедах.

"Пробка огромная со стороны России, - говорит Юрий, которому удалось пересечь КПП "Верхний Ларс" на грузинской границе на велосипеде. - Мы были там почти сутки, проходили границу. Очень много молодых ребят. Мне 43 года, я уже старый, но я перестраховался просто. Я не хочу воевать, я не хочу убивать и поэтому я уехал".

По данным МВД Грузии, за10 дней в страну въехало более 80 тысяч россиян.

КПП "Верхний Ларс", 27 сентября 2022 года Satellite image ©2022 Maxar Technologies via AP

Эдуард Эмин бежал их Дагестана:

"Я еду прямиком из Махачкалы. Не знаю, что говорят про другие регионы, но в Махачкале, в Дагестане, полная яма. Знаете, что делают? Процентов 80 молодых ребят там не служили в армии, а их прямо с улицы, из машин вытаскивают, оформляют им военные билеты и отправляют на войну. Я просто оттуда убежал еле-еле. И вообще из Дагестана, из Чечни не пускают ребят сюда на границу, обратно возвращают на российской границе. У меня просто прописка из Пятигорска, поэтому мне повезло. А мой друг остался, он не смог пройти".

Министерство обороны России заявило, что будут призваны только около 300 тысяч человек, прошедших боевую или иную военную службу, но из разных регионов страны стали поступать сообщения о том, что на самом деле мобилизуют и тех, кто не попадает под это описание. Это усилило опасения относительно возможности гораздо более широкого призыва, поэтому в аэропорты и на пограничные переходы хлынули толпы мужчин всех возрастов и профессий.

"Я добирался из Москвы, хочу попасть в Тбилиси, - рассказывает молодой человек по имени Всеволод. - Ехал четверо суток, но, к сожалению, так и не доехал - машину пришлось оставить и дальше добираться пешком. Это ад, там огромное количество людей, толпы, с детьми в том числе, пожилые люди".

Я не хочу в 26 лет домой возвращаться в цинке или марать руки в крови из-за войны одного человека по сути, который хочет империю построить Всеволод из Москвы

Накануне министерство внутренних дел Северной Осетии объявило, что на границе с Грузией вскоре откроется мобилизационный пункт регионального военкомата.

Как сообщила пресс-служба ведомства, такое решение было принято по итогам выездного совещания на КПП "Верхний Ларс" с участием министра внутренних дел республики Андрея Сергеева.