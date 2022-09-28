Повестки будут вручать и на границе

На пограничных пунктах, через которые российские граждане пытаются покинуть страну, открываются мобильные военкоматы. Два уже работают на границе с Грузией и Финляндией.

Власти Северной Осетии, по дорогам которой россияне массово направляются в Грузию, не исключают введения частичного режима чрезвычайной ситуации. Автомобильные пробки растянулись на десятки километров.

Глава региона Сергей Меняйло сообщил, что подлежащим мобилизации гражданам повестки будут вручать уже при въезде в республику.

"...Организованы мобильные оперативные группы – они будут проверять въезжающих в республику. Если гражданин подлежит призыву, в соответствии с федеральным списком ему на месте вручат повестку. Теперь это будет касаться и граждан, которые стоят на воинском учете не только на территории Северной Осетии, но и в других регионах страны. Представители военкоматов, которые есть в опергруппах, получают от Министерства обороны общие списки призывников", - написал Меняйло в Телеграм-канале.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российские власти составляют списки выезжающих. Те, кто уехал и якобы подписал документ о признании России страной-оккупантом по возвращении будут наказаны, предупредил думский спикер.

"Может быть, те, кто подписал этот документ, хорошо, что уехали. За них держаться не надо. Они уже предали. Но им мы должны сказать: они совершили многократно преступление перед своей страной, народом, если задумали назад возвращаться, будут наказаны по законам", - сказал Володин на заседании Госдумы.

Грузия и Казахстан уже приняли десятки тысяч российских граждан и пока не планируют закрывать границу.

В Финляндию ежедневно выезжают от семи до восьми тысяч россиян, но власти этой страны заявили о намерении запретить въезд россиянам. Уже известны случаи отказа.

Российско-финскую границу за последние несколько дней пересекли более 40 тысяч человек. Вот о чем рассказывают мужчины, которым удалось уехать из России.

"У нас друзья в Финляндии, увидимся с ними, а потом планируем улететь в Израиль", - говорит один из них.

"Я не служил, военного билета у меня нет. Я закончил аспирантуру и работаю в институте. Формально не очень годен, но, по-моему, сейчас неважно, в каком ты статусе. Сегодня, может, и не годен, а завтра уже отправят в армию", - делится мыслями отец троих детей.

"Это страшно, когда понимаешь, что живешь в закрытой стране и ничего не можешь с этим поделать. Многие сейчас уезжают не из-за того, что их призвали или боятся мобилизации. Они понимают, что границы могут захлопнуться и придется жить в тоталитарном государстве, из которого не уедешь", - полагает еще один мужчина.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует закрывать границы для мужчин призывного возраста. Однако российские СМИ сообщают, что такой вариант рассматривается в администрации президента.