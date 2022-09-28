Карта боевых действий в Украине по оценкам ISW

По оценкам Института изучения войны, российские официальные лица "создают условия, чтобы насильно мобилизовать либо призвать украинских мирных жителей на оккупированных территориях Украины, которые вскоре будут аннексированы, и могут попытаться переоформить в контртеррористическую операцию своё вторжение в Украину и оккупацию вскоре аннексируемых территорий Украины".

В аналитическом центре заявляют, что "российские силы, по имеющимся сведениям, отправляют только что мобилизованных мужчин из Западного военного округа на линию фронта в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки". Мобилизованные мужчины, которых готовили в течении одного или дней, вряд ли смогут в значительное степени усилить российские позиции, затронутые украинскими контрнаступлениями на востоке и на юге.

Украинские силы продолжили поражать российские наземные линии связи, в рамках кампании по воспрещению действий противника в ходе южного контрнаступления, и, в частности, препятствуют проведению российских мероприятий по организации перевозок на баржах.

Институт изучения войны заявляет, что украинские силы консолидируют свои позиции на восточном берегу реки Оскол и добились дальнейших успехов в пригородах Лимана.

Российские источники сообщают, что украинский артиллерийский огонь успешно изолирует последний для российских сил путь снабжения в Лиман.

Минобороны Великобритании заявляет, что на востоке Россия организовывает более существенную чем ранее оборону, скорее всего, потому что украинское продвижение сейчас угрожает некоторым районам Луганской области.

Российская аннексия оккупированных Донецка и Луганска, вполне вероятно, обострит напряженность внутри сил самопровозглашённых ДНР и ЛНР, которые регулярно поднимают мятеж, когда их просят вести боевые действия за границами их областей.