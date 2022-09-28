Обстрелы Иракского Курдистана: есть жертвы и пострадавшие

По меньшей мере девять человек погибли и более тридцати получили ранения в результате обстрела со стороны Ирана территории иракского Курдистана. Данные о жертвах и пострадавших озвучили местные власти. Целью нападения стали некоторые базы иранских курдских оппозиционных групп.

Иранские СМИ сообщили, что военные начали операцию после якобы попыток этих сил дестабилизировать ситуацию в Исламской Республике. В субботу и понедельник силы Корпуса стражей исламской революции нанесли серию беспилотных и артиллерийских ударов по позициям курдов. Информация о возобновлении обстрелов поступала и в среду.

Иракские и курдские власти осудили нападения. Все это происходит на фоне не прекращающихся в Иране протестов в связи со смертью 22-летней Махсы Амини иранки курдского происхождения.