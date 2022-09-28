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Австрия

Пограничный контроль внутри ЕС из-за нелегальной миграции

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 Euronews
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Австрия временно восстановила пограничный контроль на границе со Словакией
Австрия временно восстановила пограничный контроль на границе со Словакией   -   Авторское право  Jakub Kotian/Tlacova agentura SR

Правительство Австрии вслед за Чехией сообщило о временном восстановлении пограничного контроля на наземных границах со Словакией, объяснив это резко возросшим числом нелегальных мигрантов, пытающихся транзитом добраться до Германии

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил: "Мы можем видеть, что этот кризис достиг уже Германии. Этим можно объяснить меры, принятые Германией в отношении Чешской республики. Отсюда уже идет цепная реакция, т.е. меры Чешской республики в отношении Словакии и, в связи с этим, и наши австрийские меры по отношению к границе со Словакией, для того, чтобы не способствовать здесь нарушениям". 

Власти Австрии разместят 11 погранпереходов. С начала года в стране было зарегистрировано около 56 тысяч прошений о предоставлении убежища.

В полиции Чехии заявляют, что число нелегальных мигрантов достигло исторических масштабов. Об этом сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек: "С начала года мы зафиксировали и расследовали 140 преступлений, привлекаем или уже привлекли к суду 125 контрабандистов. Таких цифр здесь никогда не было. Сравните этот год с миграционной волной в 2015 году: в этом году мы остановили более 12 тысяч нелегальных мигрантов, это в четыре раза больше чем в 2015 году". 

В Чехии в последнее время значительно выросло число мигрантов из Индии, но большинство приезжают из стран Ближнего Востока.

"Я приехал из Сирии, потому что в моей стране идет война...  Война это очень плохо, жизнь там очень тяжелая", — рассказывает мужчина. 

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что решение соседних стран  восстановить пограничный контроль противоречит принципам Шенгенского соглашения.