Пограничный контроль внутри ЕС из-за нелегальной миграции

Правительство Австрии вслед за Чехией сообщило о временном восстановлении пограничного контроля на наземных границах со Словакией, объяснив это резко возросшим числом нелегальных мигрантов, пытающихся транзитом добраться до Германии

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил: "Мы можем видеть, что этот кризис достиг уже Германии. Этим можно объяснить меры, принятые Германией в отношении Чешской республики. Отсюда уже идет цепная реакция, т.е. меры Чешской республики в отношении Словакии и, в связи с этим, и наши австрийские меры по отношению к границе со Словакией, для того, чтобы не способствовать здесь нарушениям".

Власти Австрии разместят 11 погранпереходов. С начала года в стране было зарегистрировано около 56 тысяч прошений о предоставлении убежища.

В полиции Чехии заявляют, что число нелегальных мигрантов достигло исторических масштабов. Об этом сообщил глава полиции Чехии Мартин Вондрашек: "С начала года мы зафиксировали и расследовали 140 преступлений, привлекаем или уже привлекли к суду 125 контрабандистов. Таких цифр здесь никогда не было. Сравните этот год с миграционной волной в 2015 году: в этом году мы остановили более 12 тысяч нелегальных мигрантов, это в четыре раза больше чем в 2015 году".

В Чехии в последнее время значительно выросло число мигрантов из Индии, но большинство приезжают из стран Ближнего Востока.

"Я приехал из Сирии, потому что в моей стране идет война... Война это очень плохо, жизнь там очень тяжелая", — рассказывает мужчина.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что решение соседних стран восстановить пограничный контроль противоречит принципам Шенгенского соглашения.