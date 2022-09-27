Столкновения протестующих против мобилизации с полицией в Дагестане

Дагестан стал одним из главных протестных регионов России на фоне объявленной Владимиром Путиным "частичной мобилизации". В понедельник там прошли новые манифестации с целью воспрепятствовать отправке резервистов для участия в войне в Украине. Люди скандировали лозунги "Мы не слепые", "Нет войне!", "Наши дети — не удобрение!".

Сообщалось о столкновениях протестующих с полицией в Хасавюрте и Махачкале. Полиция применила против демонстрантов в Махачкале слезоточивый газ, дубинки и электрошокеры. Там были задержаны около 120 человек, передает источник "Кавказ.Реалии". По данным издания, минимум 28 из них — несовершеннолетние. В отношении многих задержанных открыли административные дела, против восьми возбуждены уголовные. По некоторой информации полицейские забирали телефоны у протестующих, чтобы проверить, снимали ли они митинг и задержания на камеру.

В минувшее воскресенье жители села Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана организовали митинг против мобилизации. Они перекрыли федеральную трассу Хасавюрт — Махачкала. Полиция пыталась разогнать демонстрантов стрельбой в воздух.

Дагестан — один из беднейших регионов России на Северном Кавказе с огромным уровнем безработицы. Он входит в число нескольких российских регионов, на которые, по данным независимых СМИ, приходится наибольшее число российских солдат, погибших в Украине. В неофициальных списках, составляемых на основе сообщений в СМИ и соцсетях, уже больше сотни имен солдат из этой республики. При этом Дагестан со значительным отрывом опережает Бурятию, идущую второй по потерям среди национальных республик.

В связи с этим со специальным антивоенным обращением к дагестанцам выступил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, назвавший Владимира Путина фашистом и заявивший, что тот "хочет сохранить жизни русских, но угробить нацменьшинства".

Тем временем лава Дагестана Сергей Меликов заявил, что недавние несанкционированные акции в Махачкале, участники которых выступали против частичной мобилизации, управлялись из-за рубежа.

"Пока мобилизованные дагестанские ребята с боевым настроем отправляются в учебные центры для подготовки, враги пытаются расколоть наше общество. Очевидно, что акции в Махачкале были подготовленными и управлялись в том числе из-за рубежа. Мы уже с этим сталкивались в 1990-х годах. К сожалению, многие забыли, к чему это может привести, не все помнят о взрывах жилых домов в Каспийске, Буйнакске, на вокзалах и в метрополитенах", - сказал он.

По словам Меликова, организаторы акций в них не участвуют. "Участвуют ли в этих акциях сами провокаторы? Нет. Отправили бы они своих детей, жен и сестер бросаться на полицейских при исполнении? Нет", - заявил глава региона.

Он подчеркнул, что задачи частичной мобилизации в республике будут выполнены, "в этом сомнений нет". При этом Меликов поручил главам муниципалитетов "пофамильно сверять списки", чтобы армию пополнили "ребята, которые повысят боеспособность, которые готовы защищать свою страну".