Эксперты рассказали о задачах Кремля

Саша Вакулина, Euronews:

"Перед Кремлем стоит сложнейшая задача — попытаться успокоить россиян, но при этом мобилизовать достаточное количество людей для продолжения боевых действий. Об этом говорят эксперты Института изучения войны.

Российские оккупационные власти начали оглашать результаты фиктивных референдумов об аннексии, ссылаясь на явно сфальсифицированные данные о явке.

На 30 сентября запланировано обращение президента Путина к обеим палатам парламента. Министерство обороны Великобритании заявляет: "Существует реальная возможность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к России".

Это может быть сделано к 1 октября - началу осенней призывной кампании в России, чтобы принудительно отправить украинских граждан на войну против Украины.

Вот что заявляет Министерство обороны Великобритании: "Российское руководство почти наверняка надеется, что любое объявление о присоединении оккупированных территорий будет воспринято как оправдание так называемой "специальной военной операции" и укрепит патриотическую поддержку конфликта".

Попытки Кремля успокоить население России пока терпят неудачу, поскольку протесты прошли по меньшей мере в 35 населенных пунктах 25 сентября и как минимум в 10 населенных пунктах 26 сентября.

Кремль, возможно, рассматривает вопрос об официальном закрытии границ или более формальном ограничении передвижения мужчин боеспособного возраста внутри страны, чтобы лучше провести частичную мобилизацию, полагают эксперты".