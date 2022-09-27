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мир

Последний день т.н. "референдумов"

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 Euronews
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Москва
Москва   -   Авторское право  AP

На оккупированных Россией территориях Украины завершаются так называемые "референдумы", по итогам которых, Кремль, как предполагается, объявит о включении этих регионов в состав РФ.

ЕС, страны "Большой Семёрки" и другие государства обещали, что никогда не признают организованные Россией процедуры на украинских землях.

Голосование проводится не только на четырех оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В Екатеринбурге людей, приехавших из Луганской области, доставили на участок на автобусе. Подобное практикуется и в других российских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после окончания так называемых референдумов будет считать невозможным "продолжение каких-либо дипломатических переговоров" с Россией.