Последний день т.н. "референдумов"

На оккупированных Россией территориях Украины завершаются так называемые "референдумы", по итогам которых, Кремль, как предполагается, объявит о включении этих регионов в состав РФ.

ЕС, страны "Большой Семёрки" и другие государства обещали, что никогда не признают организованные Россией процедуры на украинских землях.

Голосование проводится не только на четырех оккупированных Россией территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В Екатеринбурге людей, приехавших из Луганской области, доставили на участок на автобусе. Подобное практикуется и в других российских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что после окончания так называемых референдумов будет считать невозможным "продолжение каких-либо дипломатических переговоров" с Россией.