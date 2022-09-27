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США

Американская корпорация Meta сообщила, что остановила российскую кампанию по дезинформации

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 Euronews
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Meta обвиняет Россию в распространении пропаганды и дезинформации в интернете
Meta обвиняет Россию в распространении пропаганды и дезинформации в интернете   -   Авторское право  Tony Avelar/AP

Американская корпорация Meta*, материнская организация запрещенной в России Facebook, сообщила, что ликвидировала сеть, состоявшую из 1600 фальшивых аккаунтов, которые распространяли в Западной Европе российскую пропаганду и дезинформацию о вторжении в Украину.

Участниками сети были созданы около 60 веб-сайтов, имитировавшие новостные ресурсы европейских стран, где публиковались статьи в поддержку действий Москвы. Подделаны были, в частности, сайты британской газеты "Гардиан" и немецкого журнала "Шпигель".

К началу расследования Meta подтолкнули публикации немецких журналистов, которые первыми обратили внимание на эту сеть.

Meta сообщает, что остановлена ​​крупнейшая на сегодняшний день российская пропагандистская операция в социальных сетях, нацеленная на европейские страны.

Власти РФ пока не комментировали заявление корпорации.

* признана в России экстремистской организацией