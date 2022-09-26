Мобилизованных россиян без подготовки отправляют на линию фронта - Генштаб ВСУ

Российское командование направляет новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки непосредственно на линию соприкосновения на доукомплектование понесших потери подразделений. Об этом заявляют в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Командование российских оккупационных войск новоприбывших по мобилизации военнослужащих без подготовки направляет на доукомплектование понесших потери подразделений непосредственно на линию соприкосновения. Это значительно влияет на снижение уровня морально-психологического состояния военнослужащих противника и качество выполнения ими обязанностей Генштаб ВСУ

Кроме того сообщается, что с 22 сентября военные комиссариаты РФ работают в круглосуточном режиме, а лицам, которые пытаются уклониться от мобилизации, угрожают уголовной ответственностью.

Тем временем в Севастополе, в аннексированном Россией Крыму, мужчинам призывного возраста вручено около тысячи повесток. Российские командиры заверяют мобилизованный личный состав, что их служба будет проходить на временно захваченной территории Херсонской области до окончания срока так называемой "специальной операции".

Между тем российское издание "Медиазона" со ссылкой на жену мобилизированного из Липецка сообщило, что его отправляют на линию фронта после одного дня обучения. Жена мобилизованного Татьяна Доценко рассказала, что ее 45-летний муж Андрей Козырев получил повестку в пять утра 22 сентября, к семи часам пошел в военкомат. "В 10:30 где-то собрали два автобуса и повезли в Белгородскую область", — добавила она.

По словам женщины, "учения были один день", а в воскресенье ее муж сообщил, что их отправляют на линию фронта в Донбассе. "Их 1 000 человек, медкомиссии не было", — рассказала она.

Мобилизация AP Photo

"Россию ждут организационные трудности с обеспечением всего, необходимого для подготовки мобилизованных, и эти люди могут оказаться на передовой после минимальной подготовки, - говорится в обзоре британской разведки о войне в Украине за 26 сентября. - Первые группы мобилизованных уже прибывают на базы, выданы десятки тысяч повесток".

Как отмечают разведчики, в отличие от многих армий западного образца, в РФ первую подготовку новобранцы проходят в своих определенных подразделениях, а не тех или иных учебных центрах. При этом, многие из мобилизованных годами не держали оружие в руках.

Недостаток инструкторов и спешка, с которой Россия начала мобилизацию, позволяет предполагать, что многих из набранных солдат бросят на линию фронта с минимальной необходимой подготовкой, и они скорее всего будут нести большие потери Британская разведка

В****оенком по городу Назарово и Назаровскому району Красноярского края Олег Тихончук заявил, что мобилизациине подлежат только те, у кого есть бронь, и судимые по тяжким статьям. Интервью с ним опубликовало издание "Назарово Онлайн".

"В данный момент для военкомата города Назарова нет ограничений по (возрастным) разрядам. Мы в первую очередь призываем для пополнения частей граждан первого, второго разряда, и если таких граждан не достает, то третьего разряда, — сообщил Тихончук. — Вопрос о том, что не призывать граждан, которые не проходили военную службу, каким образом не подготовлены, здесь у нас тоже этого вопроса нет. Непризыва граждан, имеющих категорию годности "ограничен к военной службе", тоже таких ограничений на данных момент нет. Мы работаем со всеми категориями граждан".

Тихончук заверил, что военнообязанные мужчины должны не ждать повестки, а сами приходить в военкомат для уточнения данных.

По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), президент РФ Владимир Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население России к войне и к мобилизации.

Российские высокопоставленные чиновники и кремлевские глашатаи высмеивали идею того, что Россия вторгнется в Украину, вплоть до самого начала вторжения. Путин не приложил никаких усилий, чтобы подготовить население к войне - очевидно, даже некоторые российские военные, участвовавшие во вторжении, были удивлены, когда то, что они считали учениями, оказалось реальным нападением Институт изучения войны

Путин упорно продолжал называть вторжение "специальной военной операцией", а не войной, и не создавал в России информационных условий для подготовки населения к мобилизации.

Информационные промахи Путина в этом отношении особенно важны, поскольку на российской земле нет ни украинских войск, ни войск НАТО, и нет угрозы вторжения в российскую глубинку. Сейчас не 1812, 1914 или 1941 год, и факторы, которые способствовали мобилизации населения в предыдущих российских войнах, просто отсутствуют в этой агрессивной войне, как бы Путин ни представлял ее своему народу.

Аналитики отмечают, что Вооруженные силы России не создавали условий для эффективной широкомасштабной мобилизации по крайней мере с 2008 года и не создавали резервные силы, необходимые для мгновенной мобилизации. Быстрых решений этих проблем нет.

Процесс мобилизации будет уродливым, качество резервистов низким, а их мотивация воевать, вероятно, еще хуже Институт изучения войны

В то же время отмечается, что система достаточно отлажена, чтобы военные комиссары и другие российские чиновники могли находить людей и отправлять их в учебные части, а затем на войну.

Проблемы, подрывающие усилия Путина по мобилизации россиян на борьбу, в конце концов, настолько глубоки и фундаментальны, что он не сможет решить их в ближайшие месяцы, а возможно, и годы. Эта мобилизация не повлияет на ход войны в 2022 году и, вероятно, не окажет драматического влияния на способность России поддерживать нынешний уровень усилий в 2023 году.