Война ударила по тяжёлой промышленности Украины

Война ударила по тяжёлой промышленности УкраиныКомментарии
Тяжелая промышленность, двигатель украинской экономики, также стала жертвой российского вторжения.
На сталелитейном заводе ArcelorMittal в Кривом Роге три из четырех доменных печей остановлены, как и добыча железной руды.
По словам местных властей, связано это с невозможностью доставить продукцию в украинские порты и резким снижением или прекращением поставок на металлургические предприятия Мариуполя и Запорожья.
В обычное время на заводе, который экспортирует 85% своей продукции, трудятся 22 тысячи работников. Около 2 000 из них в настоящее время воюют в рядах украинской армии, 17 человек погибли.
Доля горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составила 17% ВВП Украины в 2021 году.
Во втором квартале 2022 года украинская экономика рухнула на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению наблюдателей, стране потребуется от пяти до восьми лет на восстановление после окончания войны.