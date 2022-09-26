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Украина

Война ударила по тяжёлой промышленности Украины

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 Euronews
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Рабочий на заводе ArcelorMittal в Кривом Роге
Рабочий на заводе ArcelorMittal в Кривом Роге   -   Авторское право  GENYA SAVILOV/AFP or licensors

Тяжелая промышленность, двигатель украинской экономики, также стала жертвой российского вторжения.

На сталелитейном заводе ArcelorMittal в Кривом Роге три из четырех доменных печей остановлены, как и добыча железной руды.

По словам местных властей, связано это с невозможностью доставить продукцию в украинские порты и резким снижением или прекращением поставок на металлургические предприятия Мариуполя и Запорожья.

Производство сократилось по сравнению с довоенным временем, я думаю, это 15-20% от прежних показателей. Например, наша шахта полностью остановлена до конца октября
Артем Филипьев
заместитель гендиректора ArcelorMittal

В обычное время на заводе, который экспортирует 85% своей продукции, трудятся 22 тысячи работников. Около 2 000 из них в настоящее время воюют в рядах украинской армии, 17 человек погибли.

Страх всегда присутствует. Люди идут воевать, защищать нас - мы должны тоже как-то помогать. Мы также защищаем свою страну только таким трудом. Кому-то надо воевать, кому-то надо зарабатывать на те же патроны, на ту же самую форму, платить налоги
Григорий Лимоненко
начальник смены

Доля горнодобывающей и обрабатывающей промышленности составила 17% ВВП Украины в 2021 году.

Во втором квартале 2022 года украинская экономика рухнула на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По мнению наблюдателей, стране потребуется от пяти до восьми лет на восстановление после окончания войны.