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Украина

Паломничество на фоне войны

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Молитва
Молитва   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Тысячи евреев-хасидов собираются в городе Умань Черкасской области Украины для ежегодного паломничества, несмотря на то, что власти просят их пропустить поездку из-за войны. Каждый год еврейские паломники-хасиды приезжают в Умань со всего мира, чтобы посетить могилу основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана на Рош ха-Шана, еврейский Новый год. В нынешнем году он приходится на период с 25 по 27 сентября.

 Яниф, паломник из Израиля: "Мы будем молиться Богу, чтобы он спас нас. Я надеюсь, что Украина не пострадает и Украина выиграет войну, потому что здесь похоронен рабби Нахман. Украина защищена".

Премьер-министр Яир Лапид в этом месяце призвал граждан не отправляться в Умань, предупредив об опасности для жизни. С аналогичным заявлением на прошлой неделе выступило и посольство Украины в Израиле. Умань сильно пострадала от российских ракет в первые недели войны.

Аарон Аллен, врач из Яд-Биньямина: "Здесь были сирены, но, поскольку мы Израиля приехали, мы к этому привыкли и знаем что делать. Люди здесь очень милы, все нас приветствовали. Мы чувствуем себя в безопасности".

Паломничество в Умань было прервано во времена советской власти и возобновилось после распада Союза. В этом году здесь ожидают от пяти до десяти тысяч верующих из Израиля. Евреи, представляющие брацлавское течение хасидизма, считают своей обязанностью побывать хотя бы раз в жизни на могиле рабби Нахмана. Они верят, что если встретить Рош ха-Шана возле его могилы, то следующий год будет счастливым.