Большая часть болгар (68%) считает, что война, которую ведёт Россия в Украине, представляет угрозу как для Болгарии, так и для ЕС. Но часть болгарских русофилов, не отделяющих политику Кремля от любимой ими страны, собрались на митинг поддержки у села Копринка в общине Казанлык.

В этом балканском государстве, члене ЕС и НАТО, есть те, кто ностальгируют по коммнистическому режиму, называют Путина "миротворцем", вспоминают о русско-турецкой войне XIX века, в ходе которой Россия помогла Болгарии освободиться от османского владычества и верят заявлениям российского руководства о том, что эта война нужна для борьбы с нацизмом и даже поддерживают ядерную войну, если она нужна для того, чтjбы освободиться от "американского господства".

"Мы теперь как морские свинки американцев, и это факт. Вы видели? У них лаборатории по всему миру. И если цена освобождения от этого ядерная война, то я за нее".

"Я общаюсь со многими людьми, и когда я спрашиваю их, они говорят, что они все за Россию, только руководители — против. И как мы позволяем этим пяти людям так командовать нами?"

"Это единственная гарантия того, что Запад не нападёт. Потому что гораздо лучше иметь ядерное оружие и не нападать друг на друга из страха перед ним, чем не иметь его и иметь третий мир без него, в результате чего будут десятки, даже сотни миллионов погибших".

В коммунистические годы София считалась самым верным союзником Москвы. Две страны имеют близкие культуры, с кириллицей и православным христианством. Большинство болгар среднего возраста изучали русский язык в школе и могут следить за российскими новостями.

Воскресное мероприятие должно было состояться на берегу озера Копринка, но местный мэр отказал в разрешении проводить его там, и митинг перенесли в другое место.