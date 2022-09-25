Германия договорилась о поставках сжиженного газа из ОАЭ. Такое соглашение подписано в ходе визита канцлера Олафа Шольца в Абу-Даби в рамках турне по странам Персидского залива. Предполагается, что танкеры будут доставлять топливо в терминал Брюнсбюттель на побережье Северного моря уже с конца этого года. По словам Шольца, чтобы отказаться от российских энергоносителей и обеспечить безопасность Германии, Берлин намерен и дальше расширять список альтернативных поставщиков.

Мы собираемся пойти наиболее разумным путём, а именно сконцентрироваться на сотрудничестве со многими регионами. Это позволит нам обеспечить поставки энергоресурсов. А чтобы мы зависели от одного поставщика и от его решений, – такое точно не повторится. Олаф Шольц канцлер Германии

Эмираты уже осуществляют поставки дизеля в Германию – в следующем году ФРГ рассчитывает получить от ОАЭ до четверти миллиона тонн этого топлива.

Накануне подписания газовых соглашений французская Total Energies заключила контракт на развитие СПГ-терминала и расширение добычи газа из крупнейшего в мире месторождения в Катаре. В руководстве компании отметили, что это долгосрочный стратегический проект, который призван укрепить энергетическую безопасность Европы. Размер инвестиций оценивается в 1,5 млрд долларов.