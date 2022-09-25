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Филиппины

На Филиппины обрушился супертайфун

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 Андрей Позняков
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Супертайфун на Филиппинах
Супертайфун на Филиппинах   -   Авторское право  Aaron Favila/AP Photo

На Филиппины обрушился супертайфун Нору. Циклон достиг в воскресенье острова Лусон. К тому моменту, по оценкам метеорологов, мощность шторма усилилась: они зафиксировали порывы ветра «взрывной интенсивности» со скоростью примерно до 200 км./ч.

Супертайфун Нору, как ожидается, пройдёт через густонаселённые районы страны, его путь пролегает примерно в 80 км от столицы Манилы. Предполагается, что в ближайшие дни циклон достигнет Вьетнама.

Власти Филиппинах заблаговременно начали эвакуацию жителей наиболее опасных зон, прежде всего в прибрежных районах. Эксперты предупреждают, что это будет самый мощный тайфун в этом году, а темпы усиления ветра уже называли беспрецедентными. В Маниле опасаются повторения ситуации с супертайфуном, который обрушился на центральные и южные регионы страны в декабре прошлого года – тогда стихия, по официальным данным, унесла жизни около 400 человек.