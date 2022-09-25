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мир

Пожар на рынке под Парижем

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 Euronews
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Пожар под Парижем
Пожар под Парижем   -   Авторское право  AFP

На складе одного из крупнейших в мире рынков свежих овощей и фруктов Рунжис, расположенном недалеко от Парижа, произошел пожар. Густой дым был виден за несколько километров. В борьбе с огнем задействовали не менее 100 пожарных и 30 единиц специальной техники. Во время возгорания, причины которого выясняются, "никто не пострадал". Рынок Рунжис площадью около 234 га расположен в 7 км южнее Парижа. На рынке представлены порядка 1200 компаний и работают примерно 13 тысяч человек.