Пожар на рынке под Парижем

На складе одного из крупнейших в мире рынков свежих овощей и фруктов Рунжис, расположенном недалеко от Парижа, произошел пожар. Густой дым был виден за несколько километров. В борьбе с огнем задействовали не менее 100 пожарных и 30 единиц специальной техники. Во время возгорания, причины которого выясняются, "никто не пострадал". Рынок Рунжис площадью около 234 га расположен в 7 км южнее Парижа. На рынке представлены порядка 1200 компаний и работают примерно 13 тысяч человек.