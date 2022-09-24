Не стало Хилари Мантел

Британская писательница Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщил издательский дом HarperCollins. Автор популярных исторических романов ушла из жизни в окружении семьи и близких.

Хилари Мантел была удостоена двух Букеровских премий за книги, вошедшие в трилогию «Вулфхолл» о взлёте и падении Томаса Кромвелла. Последний роман серии был опубликован в 2020 г., а вся трилогия переведена на десятки языков мира. Общий тираж превысил 5 млн экземпляров.

За вклад в литературу Мантел получила множество наград, в том числе звание дамы-командора Ордена Британской империи.