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Великобритания

Не стало Хилари Мантел

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 Андрей Позняков
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Хилари Мантел
Хилари Мантел   -   Авторское право  Alastair Grant/AP2009

Британская писательница Хилари Мантел умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщил издательский дом HarperCollins. Автор популярных исторических романов ушла из жизни в окружении семьи и близких.

Хилари Мантел была удостоена двух Букеровских премий за книги, вошедшие в трилогию «Вулфхолл» о взлёте и падении Томаса Кромвелла. Последний роман серии был опубликован в 2020 г., а вся трилогия переведена на десятки языков мира. Общий тираж превысил 5 млн экземпляров.

За вклад в литературу Мантел получила множество наград, в том числе звание дамы-командора Ордена Британской империи.