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Украина

Жители Харьковской области получили продовольственную помощь ООН

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 Euronews
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Жители Лебяжьего получают продовольственную помощь ООН, 22 сентября 2022 г.
Жители Лебяжьего получают продовольственную помощь ООН, 22 сентября 2022 г.   -   Авторское право  YASUYOSHI CHIBA/AFP or licensors

Украина всегда считалась житницей Европы благодаря исключительно плодородным чернозёмам. Полгода российского вторжения кардинально изменили ситуацию: в селе Лебяжье, в 50-ти километрах к юго-востоку от Харькова, изобилие уступило место голоду

До молниеносного украинского контрнаступления Лебяжье находилось на линии фронта и его населениетечение нескольких месяцев испытывало нехватку продовольствия.

Сначала у нас ничего не было, ни один магазин не работал, вообще не было еды... Сейчас я вешу всего 33 килограмма... Это трагедия, они разрушили всё село. Раньше было так хорошо, а теперь ничего не осталось
Галина Михайловна
жительница Лебяжьего

В каждой коробке с логотипом Всемирной продовольственной программы ООН 12 килограммов базовых продуктов питания: масло, рис, макароны, бобы и мясные консервы. По мере приближения зимы жители Лебяжьего больше всего опасаются остаться без энергии.

Да, полгода прожили без электричества, и уже три месяца без газа... Но мы как-нибудь справимся...
Любовь Полушкина
жительница Лебяжьего

До войны бескрайние поля вокруг Лебяжьего были засеяны подсолнечником, кроме того у каждого хозяйства был огород и домашний скот. 

Те, у кого есть велосипед или другое транспортное средство, помогают соседям донести тяжёлые коробки с продуктами до дома. Получение продовольственной помощи - возможность пообщаться и хоть на несколько часов забыть о проблемах.