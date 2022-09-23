Жители Харьковской области получили продовольственную помощь ООН

Жители Харьковской области получили продовольственную помощь ООНКомментарии
Украина всегда считалась житницей Европы благодаря исключительно плодородным чернозёмам. Полгода российского вторжения кардинально изменили ситуацию: в селе Лебяжье, в 50-ти километрах к юго-востоку от Харькова, изобилие уступило место голоду
До молниеносного украинского контрнаступления Лебяжье находилось на линии фронта и его населениетечение нескольких месяцев испытывало нехватку продовольствия.
В каждой коробке с логотипом Всемирной продовольственной программы ООН 12 килограммов базовых продуктов питания: масло, рис, макароны, бобы и мясные консервы. По мере приближения зимы жители Лебяжьего больше всего опасаются остаться без энергии.
До войны бескрайние поля вокруг Лебяжьего были засеяны подсолнечником, кроме того у каждого хозяйства был огород и домашний скот.
Те, у кого есть велосипед или другое транспортное средство, помогают соседям донести тяжёлые коробки с продуктами до дома. Получение продовольственной помощи - возможность пообщаться и хоть на несколько часов забыть о проблемах.