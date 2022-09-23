Саша Вакулина, Euronews:

"Спустя семь месяцев после начала вторжения, российские войска проводят в четырёх оккупированных областях Украины так называемые "референдумы". На голосование вынесен вопрос: хотят ли эти области быть аннексированы Россией.

Американский институт изучения войны (ISW) утверждает, что российские чиновники создали избирательные участки в некоторых районах РФ, чтобы перемещенные лица - во многих случаях, по мнению экспертов, это означает "похищенные" украинские жители оккупированных территорий - могли "проголосовать".

На карте - четыре региона, о которых идёт речь. Они частично или полностью оккупированы Россией. Большая часть их довоенного населения покинула родные места. Но когда речь идет о Донецке и Запорожье, надо сказать, что значительные части этих регионов всё ещё удерживаются украинскими войсками.

По мнению Института изучения войны, представители российских оккупационных властей в Украине, вероятно, ожидают, что после незаконной аннексии оккупированных территорий им придется предоставить военнослужащих для выполнения мобилизационных квот, разработанных для регионов.

На границах этих регионов продолжаются тяжёлые бои. Сообщается, что украинские силы ведут ограниченные контрнаступательные операции вдоль границ Харьковской и Луганской областей, они также продолжили атаки в направлении Лимана.

Российские войска обстреляли Яцковку, примерно в 25 км от Лимана. По мнению военных экспертов, это указывает, что российские силы нацелены на недавно захваченные украинские позиции в этом районе.

Согласно оценке Министерства обороны Великобритании, "ситуация на этом участке фронта остается сложной". В ежедневном обновлении разведданных говорится, что "Украина сейчас оказывает давление на территорию, которую Россия считает важной для военных целей".