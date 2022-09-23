От бледно-розового до насыщенного красного: какие испанские розе стоит попробовать

Испанское розовое, также известное как росадо, - один из самых разнообразных сортов вина в стране. В Испании можно найти как легкие сорта розового, красного и модного оттенка "луковой шелухи", которыми можно насладиться в жаркий летний день, так и более глубокие и сложные, которые прекрасно сочетаются с целым рядом вкусных испанских блюд.

Хотя розе не так популярно в Испании, как его темно-красные и светлые белые собратья, многие виноделы его производят, так как экспортные рынки Канады, США, Швейцарии и других частей Европы находится на подъеме.

"Ситуация в Испании такова, что розовое вино здесь не так популярно, как в других странах, - говорит Эстер Пинуага, винодел из органической винодельни Bodegas Pinuaga в Толедо. - Я думаю, это потому, что традиционно они считались менее качественными винами. Но это довольно печально, потому что у нас в Испании есть очень интересные и разнообразные способы производства росадо".

Пинуага экспортирует примерно 98 процентов производимого ею росадо и надеется, что в ближайшие годы ситуация изменится.

Люк Дарракотт и Роке Мадрид из винного магазина Madrid & Darracott, расположенного в испанской столице, с этим согласны.

"Испания - это страна красного вина, затем белого, а затем игристого. Не в жаркие месяцы росадо не найдешь на полках магазинов", - говорят они, добавляя, что "потребление розового вина растет".

Несмотря на нерешительность рынка, в Испании, от Майорки до Каталонии, существует давняя традиция производства росадо. Однако, по словам Дарракотта и Мадрида, есть несколько регионов, выделяющихся среди других.

К числу регионов, пользующихся большим уважением и исторической известностью, относятся Наварра, Сигалес, Риоха и Леон.

Хотя в разных регионах страны существуют различные стили, в целом существует три различных метода производства.

Прямое прессование

"Когда мы собираем красный виноград, мы просто давим его прямым прессом, а мацерация проходит без кожицы. Поэтому мы получаем вино очень светлого цвета", - говорит Пинуага.

Этот метод прямого прессования позволяет получить бледные вина с оттенком "луковой шелухи", которые отлично подходят в качестве аперитива в жаркие летние дни и могут подаваться с очень легкими сырами, такими как "Гомеро", сливочным козьим сыром с Канарских островов.

Козий сыр всегда хорошо сочетается с розовым вином © ICEX/Fernando Madariaga

Светлые розовые вина, полученные при использовании метода прямого прессования, менее выразительны и обладают более легким ароматом. Несмотря на то, что сейчас в моде бледные розе, например, произведенные в провансальском стиле, Пинуага говорит, что потребители "не должны бояться цвета": "Есть испанские сорта винограда, у которых кожица имеет гораздо более насыщенный цвет. Это означает, что хорошие местные розе, изготовленные методом кровопускания, обычно темнее по цвету, но это не значит, что они сладкие".

Что же такое метод кровопускания (sangrado)?

Метод кровопускания

Пинуага применяет метод кровопускания для создания своих вин из двух сортов винограда, которые широко используются при производстве испанских розовых вин, - Темпранильо и Гарнача.

Хотя Дарракотт и Мадрид считают, что "любой красный виноград может хорошо подойти для создания росадо, от легкого, похожего на Пино Нуар сорта Менсия до большого и пьянящего Монастрелла, они говорят, что "суперзвездами" в Испании, несомненно, являются Гарнача и Темпранильо".

Несколько гроздей красного винограда Гарнача на старой лозе в Секантилье, винодельня Viñas del Vero, Сомонтано (Уэска, Арагон). © ICEX/Juan Manuel Sanz

Пинуага говорит, что при производстве росадо ее команда позволяет обоим сортам контактировать с кожицей в течение примерно шести часов. Затем, по ее словам, кожицу снимают, и ферментация происходит уже без нее.

"Этот метод делает росадо с более структурным, интенсивным и объемным", - добавляет она.

Эти вина лучше подходят к таким блюдам, как рыба, сыр и классическое испанское рагу из чечевицы "Лентехас".

"Розовые вина также хорошо сочетаются с большинством блюд из пасты", - говорят Дарракотт и Мадрид.

Из-за более длительного времени мацерации эти вина имеют более насыщенный и глубокий цвет, и традиционно производятся в регионе Наварра на севере Испании.

Вина кларет

Еще один давно известный способ производства розового вина называется кларет. При этом красные и белые сорта винограда выдерживаются вместе и контактируют с кожицей. "Поскольку в них много белого, они имеют более светлый цвет", - объясняет Пинуага.

Сигалес, небольшой муниципалитет недалеко от Рибера-дель-Дуэро, славится производством вина кларет, а их розовое, как говорят, более насыщенное и структурированное.

Дарракотт и Мадрид считают, что благодаря их "свежести и кислотности" розовые вина кларет могут сочетаться практически со всем - "начиная от блюд барбекю, таких как мясо на гриле, овощи и гамбургеры (плюс сопутствующие сладко-соленые соусы), до салатов и рыбы, особенно, приготовленной на гриле или в красных соусах".

Разнообразие розовых вин, производимых по всей Испании, открывает широкие возможности испытать различные сочетания с различными блюдами.